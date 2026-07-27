Трое погибших и шестеро пострадавших: жуткое ДТП произошло на трассе в области Жетысу

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла на 474-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Алакольском районе. В результате столкновения три человека погибли на месте, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. На видеозаписи видно разбитый кроссовер, стоящий у обочины трассы, и сотрудников полиции, работающих на месте трагедии.

Как сообщили в Департаменте полиции области Жетысу, по факту смертельного ДТП уже начато досудебное расследование.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с автомобилем Lexus GS300, двигавшимся в попутном направлении", – раскрыли детали инцидента корреспонденту Zakon.kz 27июля 2026 года в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Sportage и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения

На месте продолжают работать правоохранители, проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех точных причин и деталей аварии.

"Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, не совершать опасных маневров и не выезжать на полосу встречного движения. Помните: несколько секунд риска могут стоить человеческих жизней. Берегите себя и своих близких", – обратились к водителям в областном ДП.

Ранее смертельная авария с участием грузовика и внедорожника произошла в Актюбинской области. В результате жестокого столкновения на трассе погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.