#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
Происшествия

Шесть швов и уголовное дело: в Павлодаре кусок льда рухнул на молодую мать

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 13:10 Фото: akorda.kz
На 25-летнюю жительницу Павлодара с многоэтажки упал кусок льда – женщина получила тяжелую травму головы, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия активно рассылают и обсуждают в Казнете. Стоит уточнить, что произошло это еще 8 июля 2026 года, но стало известно только на днях из социальных сетей.

В момент происшествия женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин. От удара она присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на сильное кровотечение, мать смогла догнать коляску и вовремя подхватить ребенка.

Известно, что в больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану, медики наложили шесть швов. Женщину уже выписали.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 28 июля 2026 года уточнили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками полиции изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, а также проведены другие необходимые следственные мероприятия. На видеозаписи зафиксирован момент падения предмета на потерпевшую".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В настоящее время, добавили стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются исчерпывающие меры по установлению лица, причастного к данному факту, и привлечению его к ответственности.

"Уголовное дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", – заключили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали об инциденте в Таразе: там подросток жестоко расправился с мальчиком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
жительнице ВКО ударили по голове куском льда, чтобы ограбить
18:07, 20 марта 2025
Жительницу ВКО ударили по голове куском льда, чтобы ограбить
Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы
11:32, 06 августа 2024
В Алматы ребенок нaпopoлcя горлом нa штыpь зaбopa: врачи рассказали о его состоянии
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
18:07, 02 апреля 2026
Переломы по всему телу: машинистка крана упала с 15-метровой высоты в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурали Аскар
13:29, Сегодня
Борец из Азербайджана не позволил казахстанцу Нурали Аскару победить себя на домашнем ЧМ
Арман Царукян
13:18, Сегодня
Реванш Армана Царукяна и Чарльза Оливейры на UFC 331 близок к анонсу
Айбек Шокпутов
12:29, Сегодня
"Никто никого не трогает": тренер Шокпутов о скандале Минспорта РК с Федерацией ММА
Фейк: источник опровергает информацию о возвращении Адиева в сборную Казахстана
12:22, Сегодня
Фейк: источник опровергает информацию о возвращении Адиева в сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: