Шесть швов и уголовное дело: в Павлодаре кусок льда рухнул на молодую мать

На 25-летнюю жительницу Павлодара с многоэтажки упал кусок льда – женщина получила тяжелую травму головы, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия активно рассылают и обсуждают в Казнете. Стоит уточнить, что произошло это еще 8 июля 2026 года, но стало известно только на днях из социальных сетей.

В момент происшествия женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин. От удара она присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на сильное кровотечение, мать смогла догнать коляску и вовремя подхватить ребенка.

Известно, что в больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану, медики наложили шесть швов. Женщину уже выписали.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 28 июля 2026 года уточнили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками полиции изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, а также проведены другие необходимые следственные мероприятия. На видеозаписи зафиксирован момент падения предмета на потерпевшую". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В настоящее время, добавили стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются исчерпывающие меры по установлению лица, причастного к данному факту, и привлечению его к ответственности.

"Уголовное дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", – заключили в ведомстве.

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