#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Происшествия

Подросток жестоко расправился с мальчиком в Таразе: кого наказали

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 16:32 Фото: pexels
Казнет облетели жестокие кадры из Тараза. Разборки несовершеннолетних закончились вызовом скорой помощи и полиции, сообщает Zakon.kz.

Происшествие попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как подросток бежит за мальчиком. Догнав его, он наносит удар по голове, после чего поднимает ребенка и бросает на землю. Затем нападавший скрывается с места происшествия. Спустя несколько секунд к пострадавшему подбегают другие дети, чтобы помочь ему.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 27 июля 2026 года рассказали, что личности всех несовершеннолетних участников конфликта уже установлены. Подростков вместе с родителями доставили в подразделение полиции.

Пострадавшего осмотрели медики, оказали ему необходимую помощь и после этого отпустили домой.

Родителей подростка, совершившего противоправные действия, привлекли к административной ответственности за хулиганство, совершенное несовершеннолетним, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

"Материалы в отношении самого подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет решение о мерах профилактического воздействия".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В Департаменте полиции также напомнили, что ответственность за воспитание и поведение детей несут их законные представители:

"Призываем родителей уделять больше внимания досугу и поведению несовершеннолетних, чтобы не допускать подобных происшествий".

21 июля мы рассказывали, что житель Алматы не разобрался в ситуации и избил случайного прохожего.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
10:14, 27 марта 2025
Казахстанец жестоко расправился с маленьким сыном сожительницы
Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права
10:19, 01 апреля 2025
Жестокое избиение мальчика в Семее: как наказали родителей подростков
Рабочие жестоко расправились с барсуками
23:00, 23 января 2026
Рабочие жестоко расправились с барсуками в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по волейболу проиграла Пакистану в чемпионате Центральной Азии
17:41, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу проиграла Пакистану в чемпионате Центральной Азии
Винус Уильямс
17:22, Сегодня
Винус Уильямс о выступлении в паре с Сереной на US Open: "Надеюсь, в этот раз повезёт"
&quot;Снежные Барсы&quot;
17:07, Сегодня
Три хоккеиста "Снежных Барсов" вошли в ТОП-10 силовых приёмов МХЛ
Новый генсек КФФ Скотт Манн осмотрел строительство KFF Academy в Талгаре
16:47, Сегодня
Новый генсек КФФ Скотт Манн осмотрел строительство KFF Academy в Талгаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: