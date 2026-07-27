Подросток жестоко расправился с мальчиком в Таразе: кого наказали

Казнет облетели жестокие кадры из Тараза. Разборки несовершеннолетних закончились вызовом скорой помощи и полиции, сообщает Zakon.kz.

Происшествие попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как подросток бежит за мальчиком. Догнав его, он наносит удар по голове, после чего поднимает ребенка и бросает на землю. Затем нападавший скрывается с места происшествия. Спустя несколько секунд к пострадавшему подбегают другие дети, чтобы помочь ему.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 27 июля 2026 года рассказали, что личности всех несовершеннолетних участников конфликта уже установлены. Подростков вместе с родителями доставили в подразделение полиции.

Пострадавшего осмотрели медики, оказали ему необходимую помощь и после этого отпустили домой.

Родителей подростка, совершившего противоправные действия, привлекли к административной ответственности за хулиганство, совершенное несовершеннолетним, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

"Материалы в отношении самого подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет решение о мерах профилактического воздействия". Пресс-служба ДП Жамбылской области

В Департаменте полиции также напомнили, что ответственность за воспитание и поведение детей несут их законные представители:

"Призываем родителей уделять больше внимания досугу и поведению несовершеннолетних, чтобы не допускать подобных происшествий".

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