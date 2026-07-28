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Происшествия

Последствия мощного землетрясения в Японии показали на видео

дом, улица, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 13:39 Фото: pixabay
После сильного землетрясения, произошедшего днем 28 июля 2026 года в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии, в Сети появились кадры последствий природной стихии, сообщает Zakon.kz.

Активно распространяются кадры, снятые очевидцами, а также записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

Предупреждение об угрозе цунами выпущено для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

В префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.

Стоит отметить, что Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Благодаря строгим строительным нормам большинство современных зданий рассчитаны на сильные подземные толчки, а по всей стране действует система раннего предупреждения о землетрясениях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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