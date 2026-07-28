Последствия мощного землетрясения в Японии показали на видео
Активно распространяются кадры, снятые очевидцами, а также записи с камер видеонаблюдения.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO– Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
This is what it was like in the Aeon shopping centre during the M6.8 earthquake that hit Japan about an hour ago... pic.twitter.com/3gMEW7KaGV– Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2026
Powerful earthquake of magnitude 7.1 Richter scale has shook Japan– Jammy ! (@JammyMarso) July 28, 2026
Tsunami warnings issued over coastal areas...#Japan #Earthquake #JapanEarthquake pic.twitter.com/mWhWItZOlF
A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr– Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
A 7.1-magnitude earthquake strikes Japan’s Kyushu Island, triggering a tsunami warning. pic.twitter.com/CAzdKNlhgo– RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 28, 2026
A strong 7.1-magnitude earthquake hit southern Japan on Tuesday, the Japan Meteorological Agency said, issuing a tsunami alert.– Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) July 28, 2026
The tremor also measured at the highest possible level seven on Japan's own Shindo scale of shaking, the agency said. pic.twitter.com/EZP1kJmVlu
Major crack on the Kyushu Expressway caused by the earthquake.pic.twitter.com/S0d6oyVARx– 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) July 28, 2026
Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.
Предупреждение об угрозе цунами выпущено для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.
В префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.
Стоит отметить, что Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Благодаря строгим строительным нормам большинство современных зданий рассчитаны на сильные подземные толчки, а по всей стране действует система раннего предупреждения о землетрясениях.