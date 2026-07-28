Последствия мощного землетрясения в Японии показали на видео

Активно распространяются кадры, снятые очевидцами, а также записи с камер видеонаблюдения.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr

A 7.1-magnitude earthquake strikes Japan’s Kyushu Island, triggering a tsunami warning. pic.twitter.com/CAzdKNlhgo

A strong 7.1-magnitude earthquake hit southern Japan on Tuesday, the Japan Meteorological Agency said, issuing a tsunami alert.



The tremor also measured at the highest possible level seven on Japan's own Shindo scale of shaking, the agency said. pic.twitter.com/EZP1kJmVlu