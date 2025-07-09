Опубликованы кадры землетрясения на юге Казахстана

Днем 8 июля 2025 года землетрясение зафиксировали в Таразе и ряде районов Жамбылской области. В Казнете появились видеокадры последствий природной стихии, сообщает Zakon.kz.

К примеру, по данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, в селе Кулан подземные толчки ощущались силой в 6 баллов. В Мерке же было немного меньше – 5 баллов.

В соцсетях появились кадры, на которых запечатлен момент землетрясения.

Также, судя по кадрам, кто-то лишился сарая, а у других – всего лишь рухнула штукатурка.

В свою очередь, согласно данным специалистов МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

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