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Происшествия

Двое казахстанцев погибли в ДТП на Алтае по вине нетрезвой россиянки без прав

машина, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:58 Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
В Улаганском районе Алтая пьяная местная жительница без водительских прав устроила смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли двое граждан Казахстана, еще четыре человека получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Алтай, авария произошла 27 июля 2026 года около 20:30 недалеко от села Акташ.

Согласно данным следствия, 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia, за рулем которого находился 40-летний гражданин Казахстана.

Водителя Chevrolet и его 44-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти их не удалось – оба скончались.

машины, скорая, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:58

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Также в результате аварии пострадали четыре человека: 21-летний пассажир Toyota и трое пассажиров Chevrolet – двое мужчин 63 лет и 13-летняя девочка.

"Все погибшие и пострадавшие из автомобиля Chevrolet являются гражданами Казахстана. Предполагаемая виновница ДТП получила незначительные травмы, госпитализация ей не понадобилась".Пресс-служба МВД по Республике Алтай
дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:58

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Во время проверки выяснилось, что женщина села за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь по факту аварии проводится проверка.

Ранее страшная авария с участием трех автомобилей произошла на 474-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Алакольском районе. В результате столкновения три человека погибли на месте, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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