Вышел из автобуса и пропал: в Жанаозене ищут девятилетнего мальчика
Фото: Zakon.kz
В Жанаозене разыскивают девятилетнего Мансура, который утром 28 июля вышел из автобуса и исчез. К поискам подключились сотрудники полиции, а родители просят жителей города помочь любой имеющейся информацией о местонахождении ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает издание Lada.kz, поиски школьника ведутся после того, как он вышел из общественного транспорта и пропал.
По словам отца ребенка, последний раз Мансура видели сегодня утром, 28 июля.
Известно, что около 11:00 мальчик вышел на автобусной остановке возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Утесинова, после чего его местонахождение остается неизвестным.
В момент исчезновения ребенок был одет в серую футболку и черные шорты. При себе у него была черная дорожная сумка.
"Сейчас мы совместно с полицией его ищем. Просим горожан, которые располагают какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом", – обратился отец мальчика.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону отца: 8 (771) 815-40-26.
Ранее стало известно, что именинник пропал в Каспийском море в день своего 18-летия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript