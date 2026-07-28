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Происшествия

Вышел из автобуса и пропал: в Жанаозене ищут девятилетнего мальчика

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:41 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене разыскивают девятилетнего Мансура, который утром 28 июля вышел из автобуса и исчез. К поискам подключились сотрудники полиции, а родители просят жителей города помочь любой имеющейся информацией о местонахождении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Lada.kz, поиски школьника ведутся после того, как он вышел из общественного транспорта и пропал.

По словам отца ребенка, последний раз Мансура видели сегодня утром, 28 июля.

Известно, что около 11:00 мальчик вышел на автобусной остановке возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Утесинова, после чего его местонахождение остается неизвестным.

В момент исчезновения ребенок был одет в серую футболку и черные шорты. При себе у него была черная дорожная сумка.

"Сейчас мы совместно с полицией его ищем. Просим горожан, которые располагают какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом", – обратился отец мальчика.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону отца: 8 (771) 815-40-26.

Ранее стало известно, что именинник пропал в Каспийском море в день своего 18-летия.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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