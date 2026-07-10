Именинник пропал в Каспийском море в день своего 18-летия

18-летний Азамат Дуйсеханов исчез в Актау в день своего совершеннолетия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Мангистауской области, поиски продолжаются несколько дней. Известно, что 7 июля молодой человек отмечал свой день рождения с друзьями на море в 48 км от города. Около 15:00 молодые люди обнаружили пропажу Азамата.

"В поисковых работах задействованы силы МЧС, военно-морских сил, пограничной службы КНБ и других подразделений. В мероприятиях принимают участие спасатели, водолазы, сотрудники оперативных служб и другие специалисты. Всего к поисковым работам привлечено 53 человека, шесть единиц техники и восемь беспилотных летательных аппаратов", – рассказал официальный представитель ДЧС Мангистауской области Ерлан Солтанмуратов.

Жителей Мангистауской области, пропавших после поездки к подземной мечети Бекет-Ата, нашли живыми 5 июля. Их автомобиль застрял в болотистой местности, из-за чего они не смогли продолжить путь и выйти на связь.