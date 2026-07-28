"Лучше зарежь меня": обвиняемый раскрыл детали рокового конфликта со студенткой в Шымкенте

Обвиняемый в убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай заявил, что она первая напала на него с ножом. Свою версию событий 28-летний Шерхан Аймахан рассказал в суде 28 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, Аймахан заявил, что состоит на учете у психиатра, и как произошло убийство, не помнит. А вот все, что было до того, рассказал. По словам подсудимого, его отношения с Нурай начались в июле прошлого года. Он якобы регулярно дарил ей подарки и цветы, а она даже согласилась выйти замуж. Но ее родители вызвали полицию. В день, когда произошло преступление, мужчина якобы собирался порвать с возлюбленной. Говорит, нож оказался у него практически случайно. Просто увидел его в бардачке авто и машинально положил в карман. А когда сказал Нурай, что хочет закончить отношения, она якобы начала его бить.

"Я отдал ей кольцо, которое было в машине, и сказал: "Все, мы расстаемся". Тогда она взяла кольцо, разозлилась и бросила его на дорогу. Стала говорить нецензурные слова и начала бить меня в грудь. Тогда я нащупал в кармане нож, дал ей и сказал: "Лучше зарежь меня". Она взяла его в руку и нанесла мне удар в живот. Я отступил назад, а что произошло потом, я не помню". Подсудимый Шерхан Аймахан

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления.

Но 13 января 2026 года в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.