С 30 июля объезд Петропавловска будет закрыт: важное объявление для водителей

На участке объездной дороги Петропавловска вводится временное ограничение движения с 30 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" объяснили причины: на автодорожном мосту Петропавловского гидроузла будут проводиться ремонтные работы по восстановлению покрытия проезжей части.

"С 30 июля 2026 года в 09:00 будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги KZ15-09 "Обход города Петропавловска" км 25 – 30 (от кольца 20-го микрорайона до Мамлютского кольца)". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

На период проведения ремонтных работ движение легковых автомобилей будет организовано через Петропавловск.

А для грузового автотранспорта предусмотрены следующие альтернативные маршруты:

KAZ02 "Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана жол)" км 481-473;

KAZ13 "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 946-938;

KZ15-02 "Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – а/д "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 0-30,519.

Ориентировочное время открытия движения – 09:00 3 августа 2026 года.

Водителей настоятельно просят заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков.

Также мы рассказывали, что часть автобусных маршрутов Алматы с 28 июля изменят движение. Подробнее – тут.