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Происшествия

Красили спортзал и оказались в больнице: в Петропавловске расследуют ЧП

Красили спортзал и оказались в больнице: в Петропавловске расследуют ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 23:32 Фото: magnific.com
В Петропавловске расследуют несчастный случай, произошедший во время ремонта в одной из школ. Две сотрудницы учебного заведения сорвались с высоты при покраске стен и получили тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ЧП произошло в казахской школе-гимназии в разгар рабочего дня. В учебном заведении проводили косметический ремонт в спортзале. Стены на высоте около двух метров доверили красить техничкам.

"У одной пациентки перелом обеих костей правой голени и перелом малоберцовой кости голени. У второй пациентки перелом, компрессионный перелом 12-го грудного, первого, второго, третьего поясничных позвонков. Обе пациентки на сегодняшний день получают лечение в отделении в полном объеме". Главврач Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи г. Петропавловска Жанна Маутова

Руководство уверяет, что женщины работали на профессиональных строительных лесах, которые были хорошо закреплены. Что случилось в тот злополучный момент и почему обе женщины упали с высоты, выясняют сразу несколько комиссий. Подключился государственный инспектор труда. Свою проверку начали в управлении образования, полицейские расследуют дело по факту нарушения правил охраны труда. 54-летняя и 57-летняя пострадавшие находятся в больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В школе заявили, что технички были очень ответственными сотрудницами, их регулярно предупреждали о технике безопасности. А красить спортзал они взялись добровольно, это заложено в коллективном договоре.

"Мы в коллективном договоре, то есть мы с коллективом, то есть с техническим персоналом, заседали, то есть было добровольно. Но мы говорили, мы не заставляли: вот ты пойдешь. Мы говорили, что есть какие-то трудовые привилегии. Например, это сокращенный день работы или до семи дней прибавление к отпуску". Директор Казахской школы-гимназии имени Абая г. Петропавловска Жадра Зулкарнаева

Ранее сообщалось, что в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области на территории одного из предприятий произошла трагедия. По официальным данным, погибли шесть человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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