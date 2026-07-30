Прыжок в Есиль едва не закончился трагедией в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане спасатели пришли на помощь женщине, которая спрыгнула в реку Есиль. Инцидент произошел во время патрулирования акватории в районе переливной дамбы района Сарыарка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, сотрудники оперативно извлекли из воды женщину 1985 года рождения и доставили ее на берег. После этого ее передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
В ведомстве напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на воде:
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- объективно оценивайте свои силы и возможности;
- соблюдайте требования спасателей;
- не оставляйте детей без присмотра у водоемов;
- купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных местах.
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