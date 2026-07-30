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Происшествия

Прыжок в Есиль едва не закончился трагедией в Астане

Прыжок в Есиль едва не закончился трагедией в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 19:32 Фото: Zakon.kz
В Астане спасатели пришли на помощь женщине, которая спрыгнула в реку Есиль. Инцидент произошел во время патрулирования акватории в районе переливной дамбы района Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, сотрудники оперативно извлекли из воды женщину 1985 года рождения и доставили ее на берег. После этого ее передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ведомстве напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на воде:

  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • объективно оценивайте свои силы и возможности;
  • соблюдайте требования спасателей;
  • не оставляйте детей без присмотра у водоемов;
  • купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что в Актобе пожарный вынес щенка из горящего склада.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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