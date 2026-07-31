Сбил и скрылся: полиция ищет курьера, сломавшего челюсть 12-летней казахстанке

В Актобе велокурьер, двигавшийся на высокой скорости, совершил наезд на 12-летнюю девочку. В результате происшествия школьница получила переломы скуловой кости и верхней челюсти, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте стало известно из социальных сетей. Мама пострадавшей отмечает, что виновник по-прежнему находится на свободе.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Актюбинской области. Стражи порядка уточнили, что занимаются поиском курьера.

"Полицией по факту инцидента с участием велокурьера и несовершеннолетней проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности курьера". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Известно, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе происшествия.

"По результатам установления личности правонарушителя будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана". Пресс-служба ДП Актюбинской области

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