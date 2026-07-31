46 пьяных водителей и 328 машин на спецстоянке: что выявила полиция Алматы всего за три дня

В Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик", проводившееся с 28 по 30 июля 2026 года. Итогами ОПМ сегодня, 31 июля, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Основная цель мероприятия – повышение безопасности пассажирских и грузовых перевозок, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений законодательства в сфере автомобильных перевозок.

"В течение трех дней сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами усилили контроль за деятельностью перевозчиков. Ежесуточно в мероприятии были задействованы более тысячи сотрудников полиции. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, соблюдению правил перевозки пассажиров и грузов, прохождению предрейсовых медицинских и технических осмотров, а также выявлению грубых нарушений правил дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматы

По итогам ОПМ выявлено 2462 нарушения. В числе наиболее распространенных:

нарушение правил пользования ремнями безопасности и перевозки пассажиров,

использование телефона во время управления транспортным средством,

эксплуатация автомобилей, не прошедших обязательный технический осмотр,

а также нарушения правил перевозки пассажиров и грузов.

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Кроме того, к ответственности привлечены:

46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,

45 водителей – за выезд на полосу встречного движения.

"На специализированную стоянку водворено 328 транспортных средств". Пресс-служба ДП Алматы

Как подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев, перевозчики несут повышенную ответственность за жизнь и здоровье людей.

"Поэтому наша задача – обеспечить неотвратимость контроля и своевременно пресекать любые нарушения, которые могут привести к дорожным происшествиям. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем", – резюмировал он.

Полиция призывает перевозчиков, водителей общественного транспорта, такси и грузовых автомобилей строго соблюдать требования законодательства, поддерживать транспортные средства в технически исправном состоянии и помнить, что безопасность пассажиров начинается с ответственности водителя.

Ранее мы писали о водителе, который остался без "Гелендвагена" после внезапной проверки сотрудников прокуратуры и Департамента полиции Алматы. По их данным, за автомобилем с начала 2026 года зарегистрировано 16 административных правонарушений на общую сумму свыше 367 000 тенге, из которых 9 – за превышение установленной скорости движения. Также при проверке выявлено отсутствие у водителя обязательного страхового полиса. По данному факту составлен административный протокол по ст. 230 КоАП РК, а автомобиль водворен на специализированную стоянку.