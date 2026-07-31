Казахстанец на Toyota Prado решил разогнаться до 169 км/ч, но просчитался
Об этом 31 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. По данным ведомства, на участке дороги, где действовало ограничение в 140 км/ч, автомобилист превысил разрешенный лимит почти на 30 км/ч.
Разогнавшись до 169 км/ч, он фактически лишил себя возможности экстренно затормозить в случае опасности.
"Стоит отметить, что превышение всего на 10 км в час может увеличить остановочный путь на десятки метров", – рассказали 31 июля 2026 года в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.
Лихача установили благодаря аппаратно-программному комплексу Zerek-2, предназначенному для автоматического измерения скорости движения транспортных средств и распознавания государственных регистрационных номерных знаков.
С начала текущего года с помощью системы Zerek-2 на дорогах Павлодарской области пресечено свыше 50 тысяч нарушений скоростного режима.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70.