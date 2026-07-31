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Происшествия

Казахстанец на Toyota Prado решил разогнаться до 169 км/ч, но просчитался

Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 22:50 Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Водитель Toyota Prado разогнался до 169 км/ч на трассе Павлодар – Астана, надеясь остаться незамеченным. Лихача зафиксировала интеллектуальная система Zerek-2, передает Zakon.kz.

Об этом 31 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. По данным ведомства, на участке дороги, где действовало ограничение в 140 км/ч, автомобилист превысил разрешенный лимит почти на 30 км/ч.

Разогнавшись до 169 км/ч, он фактически лишил себя возможности экстренно затормозить в случае опасности.

"Стоит отметить, что превышение всего на 10 км в час может увеличить остановочный путь на десятки метров", – рассказали 31 июля 2026 года в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

Лихача установили благодаря аппаратно-программному комплексу Zerek-2, предназначенному для автоматического измерения скорости движения транспортных средств и распознавания государственных регистрационных номерных знаков.

С начала текущего года с помощью системы Zerek-2 на дорогах Павлодарской области пресечено свыше 50 тысяч нарушений скоростного режима.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70.

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Канат Болысбек
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