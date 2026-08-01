Выезд на встречку стал роковым: два человека погибли на трассе Костанай – Карабутак

Страшное ДТП на автодороге Костанай – Карабутак унесло жизни двоих человек, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу. По факту смертельной аварии в районе Беимбета Майлина полиция уже начала досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла неподалеку от поселка Валерьяновка. На трассе в лобовом столкновении сошлись автомобили Chery Cowin и Mazda 626.

Удар оказался такой силы, что водитель и один из пассажиров китайского седана скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

"Трое пассажиров Chery, а также водитель Mazda 626 госпитализированы. Полицией начато досудебное расследование", – прокомментировали 1 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz инцидент в ДП Костанайской области.

По предварительным данным полиции, водитель Chery по не установленным пока причинам не справился с управлением, выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с Mazda 626.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – уточнили в ведомстве.

Ранее три работника Донского горно-обогатительного комбината погибли в результате ДТП на международной автотрассе в Актюбинской области.