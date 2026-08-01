Выезд на встречку стал роковым: два человека погибли на трассе Костанай – Карабутак
Фото: Zakon.kz
Страшное ДТП на автодороге Костанай – Карабутак унесло жизни двоих человек, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу. По факту смертельной аварии в районе Беимбета Майлина полиция уже начала досудебное расследование, передает Zakon.kz.
Трагедия произошла неподалеку от поселка Валерьяновка. На трассе в лобовом столкновении сошлись автомобили Chery Cowin и Mazda 626.
Удар оказался такой силы, что водитель и один из пассажиров китайского седана скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.
"Трое пассажиров Chery, а также водитель Mazda 626 госпитализированы. Полицией начато досудебное расследование", – прокомментировали 1 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz инцидент в ДП Костанайской области.
По предварительным данным полиции, водитель Chery по не установленным пока причинам не справился с управлением, выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с Mazda 626.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – уточнили в ведомстве.
Ранее три работника Донского горно-обогатительного комбината погибли в результате ДТП на международной автотрассе в Актюбинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript