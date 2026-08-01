Лобовой удар и удар сзади: многодетный отец погиб в страшном ДТП под Уральском

В Западно-Казахстанской области тройное ДТП унесло жизнь 47-летнего жителя Уральска Романа Бондаря, который в одиночку воспитывал четверых дочерей после недавней гибели жены. По факту смертельной аварии полиция уже начала досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, страшная трагедия произошла 27 июля 2026 года на окружном шоссе в районе поселка Деркул под Уральском.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lada Granta, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf.

"После этого двигавшийся в попутном направлении микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с задней частью автомобиля Volkswagen. ​В результате полученных травм водитель автомобиля Volkswagen скончался на месте происшествия", – прокомментировали 1 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz инцидент в ДП ЗКО.

​В полиции добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. ​Водитель автомобиля Lada задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных исследований.

​По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

По информации издания "Мой город", погибшим оказался 47-летний житель Уральска Роман Бондарь. Как выяснилось, он в одиночку воспитывал четверых дочерей. Его супруга Ольга трагически погибла в ноябре прошлого года – женщина подавилась во время приема пищи.

Младшей из оставшихся без родителей девочек всего девять лет. Чтобы обеспечить семью после смерти жены, Роман трудился на нескольких работах.

Родственница семьи Светлана Витенбек рассказала, что в день аварии ей позвонили и сообщили о несчастье. Связь постоянно прерывалась, и Светлана попыталась дозвониться до самого Романа, но трубку взял незнакомый человек, который и сообщил страшную весть.

"Роман ехал из Деркула в город. Он приезжал домой на обеденный перерыв и возвращался на работу. Навстречу ему выскочила машина – произошло лобовое столкновение. Я видела записи с видеорегистратора: водитель второй машины ехал прямо на Романа. Фельдшеры скорой помощи около получаса боролись за его жизнь, сердце еще билось... Но он получил сильнейший удар головой, образовалась большая гематома, кроме того, он сильно ударился грудью о руль. Водительское кресло буквально вывернуло, Роман оказался на заднем сиденье. Подушка безопасности сработала, но это его не спасло. Теперь четверо детей остались круглыми сиротами", – поделилась Светлана Витенбек.

Близкие погибшего узнали, что предположительный виновник аварии – водитель Lada – находился в состоянии алкогольного опьянения. Они опасаются, что мужчина может избежать наказания. Экспертиза уже подтвердила, что сам погибший Роман был абсолютно трезв.

По словам Светланы, родственники виновника ДТП даже не пытались выйти на связь и выразить соболезнования. Однако семья Романа не намерена прощать виновного и требует исключительно справедливого наказания по закону.

Сейчас заботу о младших сестрах намерена взять на себя старшая 22-летняя дочь Злата – девушка уже начала оформление опекунства. К слову, младшая 9-летняя дочь до сих пор не знает, что вслед за матерью потеряла и отца.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП на автодороге Костанай – Карабутак унесло жизни двоих человек, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу.