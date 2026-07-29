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Происшествия

Погибли в ДТП по пути на работу: жуткая авария произошла на трассе Самара – Шымкент

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 21:15 Фото: Zakon.kz
Три работника Донского горно-обогатительного комбината погибли в результате ДТП на международной автотрассе в Актюбинской области. Обстоятельства трагедии 29 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным полиции, 28 июля 2026 года на автодороге Самара – Шымкент, вблизи города Хромтау, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi и "ГАЗель".

В результате аварии водитель Audi и один из пассажиров скончались на месте. Еще один пассажир умер по дороге в медицинское учреждение.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится расследование", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП Актюбинской области.

Газета "Диапазон" пишет, что все трое погибших работали на Донском горно-обогатительном комбинате в Хромтау. В момент аварии они ехали на работу на личном автомобиле.

"Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших", – рассказали в пресс-службе АО "ТНК "Казхром".

Ранее сообщалось, что в Кокшетау прекращено второе уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в одном из дворов города в мае 2026 года. На этот раз процессуальное решение принято в отношении владельца внедорожника, под колесами которого погибла женщина.

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Канат Болысбек
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