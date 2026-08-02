Несовершеннолетняя бесследно исчезла в Алматинской области: ее ищут почти две недели

В Алматинской области разыскивают 17-летнюю Ясмину Шертаеву, которая ушла из дома в Карасайском районе в конце июля и до сих пор не вернулась, передает Zakon.kz.

По информации волонтерского движения LIDER.KZ, 17-летняя девушка (27.07.2009 года рождения) покинула дом 21 июля 2026 года около 23:30. С тех пор связь с ней прервалась.

Полицейские и поисковики уже изучили записи с камер наблюдения в районе исчезновения. Последний раз девушка попала в объектив на автобусной остановке "Долан" со стороны ресто-бара "Бамбарбия Кергуду".

На каком именно транспорте и в каком направлении она уехала дальше, пока выяснить не удалось.

"Достоверно известно также, что у без вести пропавшей на остановке в руках находился телефон, однако установить находящийся там номер либо IMEI-код трубки на данный момент не удалось", – сообщили волонтеры.

Добровольцы и правоохранители просят всех, кто видел Ясмину после пропажи, располагает записями видеорегистраторов или обладает любой другой информацией о ее возможном местонахождении, незамедлительно сообщить в полицию или представителям поискового отряда.

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