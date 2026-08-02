Задержание юной закладчицы с партией наркотиков попало на видео в Алматы
Об этом 2 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, задержанная распространяла запрещенные вещества через тайники-закладки.
При личном досмотре у нее изъяли свертки в цветной изоленте с веществами растительного происхождения и кристаллами. Девушка полностью признала вину, подтвердив факт сбыта.
Находившиеся в машине подруги подозреваемой доставлены в полицию.
"Остальные девушки находились рядом с ней, и сейчас следствию предстоит установить степень их осведомленности и возможной причастности к противоправной деятельности", – рассказали в ведомстве.
Сейчас полицейские выясняют, кто вовлек подростка в преступную деятельность, каким образом была организована незаконная схема и почему несовершеннолетняя решила искать заработок именно таким путем.
"Особое внимание будет уделено условиям ее воспитания, а также роли родителей и ближайшего окружения", – говорится в сообщении.
Полиция Алматы напоминает: наркопреступность не имеет возраста, а попытка быстрого заработка может перечеркнуть будущее еще до наступления совершеннолетия.
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