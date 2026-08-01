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Происшествия

Из-за пары кроссовок агрессивный казахстанец оказался в колонии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 22:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актюбинской области вынесли приговор 38-летнему мужчине, который избил несовершеннолетних прямо в здании мечети. За скандальное нападение осужденный получил 1,5 года реального лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа 2026 года газета "Диапазон", инцидент произошел в феврале этого года в мечети "Нур-Гасыр". После намаза подростки пошли на остановку, но им пришлось вернуться за забытой сумкой.

В помещении перед входом в мечеть, где верующие оставляют обувь, друг 16-летнего Мухаммада, так зовут потерпевшего подростка, увидел кроссовки, похожие на его, и стал рассматривать их.

"Незнакомый им мужчина, решивший, что мальчишки хотят их украсть, стал кричать на них и ударил кулаком друга Мухаммада. Парнишка решил вступиться за друга и попытался оттолкнуть мужчину, но тот переключился на него. Побил его в лицо, затем свалил на пол, стал бить ногой по голове", – говорится в публикации.

В результате подросток получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей носа и попал в больницу.

Мужчину вскоре задержали. А недавно это дело дошло до суда. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних.

Подсудимый, который обвинялся сразу по двум статьям УК РК – "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", в ходе разбирательства полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил у потерпевших прощения.

Он говорил, что является единственным кормильцем пожилых родителей. До приговора он находился под домашним арестом.

"31 июля 2026 года в Межрайонном специализированном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области подсудимому вынесли приговор – 1,5 года лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии минимальной безопасности", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, в возмещение морального вреда он должен выплатить потерпевшему 3 млн тенге. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области жестоко избили и убили 32-летнего местного жителя.

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Канат Болысбек
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