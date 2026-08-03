Угрожал изнасиловать: в Актау наказали мужчину за нападение на девушку

Жителя Актау арестовали за мелкое хулиганство после конфликта с девушкой на городской набережной, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина удерживает девушку, которая сопротивляется и пытается вырваться. В ходе конфликта агрессор пригрозил жертве, что изнасилует ее. Очевидцы вмешались в ситуацию.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау, инцидент произошел 2 августа. Мужчина проявлял агрессию в отношении девушки, нарушая общественный порядок.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину. Его причастность была подтверждена материалами дела, включая рапорт сотрудника полиции, протокол об административном правонарушении, заключение медицинского освидетельствования и видеозапись с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее астанчанам напомнили об ответственности за свои слова.