Угрожал изнасиловать: в Актау наказали мужчину за нападение на девушку
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина удерживает девушку, которая сопротивляется и пытается вырваться. В ходе конфликта агрессор пригрозил жертве, что изнасилует ее. Очевидцы вмешались в ситуацию.
Как пишет Lada.kz со ссылкой на Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау, инцидент произошел 2 августа. Мужчина проявлял агрессию в отношении девушки, нарушая общественный порядок.
В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину. Его причастность была подтверждена материалами дела, включая рапорт сотрудника полиции, протокол об административном правонарушении, заключение медицинского освидетельствования и видеозапись с места происшествия.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее астанчанам напомнили об ответственности за свои слова.