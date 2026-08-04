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Происшествия

Задержание с поличным в Актобе: у группы вымогателей нашли пистолет и нож

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 18:58 Фото: Zakon.kz
Троих молодых людей подозревают в вымогательстве двух миллионов тенге в Актобе. По версии следствия, перед этим они отобрали у потерпевшего мобильный телефон, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых задержали с поличным прямо во время передачи денег. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все детали преступления.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства одного из задержанных полицейские изъяли травматический пистолет, нож и патрон 16-го калибра к гладкоствольному охотничьему ружью. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка", – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось о другом происшествии в регионе: на трассе в Актюбинской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Lexus и автомобиля ВАЗ.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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