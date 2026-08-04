Задержание с поличным в Актобе: у группы вымогателей нашли пистолет и нож

Троих молодых людей подозревают в вымогательстве двух миллионов тенге в Актобе. По версии следствия, перед этим они отобрали у потерпевшего мобильный телефон, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых задержали с поличным прямо во время передачи денег. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все детали преступления.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства одного из задержанных полицейские изъяли травматический пистолет, нож и патрон 16-го калибра к гладкоствольному охотничьему ружью. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка", – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось о другом происшествии в регионе: на трассе в Актюбинской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Lexus и автомобиля ВАЗ.