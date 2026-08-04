Вертолет МЧС экстренно эвакуировал пациентку из Экибастуза: что произошло

35-летнюю жительницу Экибастуза, получившую тяжелые травмы после падения с высоты, экстренно доставили в Павлодар на вертолете санитарной авиации, сообщает Zakon.kz.

Женщину госпитализировали в городскую больницу Экибастуза ранним утром 30 июля. Вызов в экстренные службы поступил около 04:30. У пострадавшей диагностированы множественные переломы, затрагивающие несколько областей тела, сообщает irbistv.kz.

Травмы она получила в результате падения со второго этажа. После того как ее состояние удалось стабилизировать, было принято решение перевести пациентку в отделение политравмы первой городской больницы Павлодара.

Транспортировку выполнил вертолет АО "Казавиаспас" совместно с бригадой санитарной авиации.

"Вертолет АО "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации выполнил экстренную транспортировку пациента. Воздушным судном из города Экибастуз Павлодарской области в город Павлодар была доставлена женщина для оказания срочной медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что вертолет АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации выполнил экстренную эвакуацию пациента в из села Балкудук Курмангазинского района в Атыраускую областную больницу.