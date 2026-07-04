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События

Вертолет МЧС экстренно эвакуировал пациента из отдаленного села в Атырау

санавиация, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 12:45 Фото: скриншот видео
Вертолет АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации выполнил экстренную эвакуацию пациента, сообщает Zakon.kz.

Мужчину 1967 года рождения, которому требовалась срочная медицинская помощь, доставили на вертолете из села Балкудук Курмангазинского района в Атыраускую областную больницу.

Как отметили в МЧС, благодаря слаженной работе экипажа и медиков пациента оперативно доставили в специализированное медицинское учреждение.

Авиация ведомства обеспечивает экстренную транспортировку пациентов из труднодоступных населенных пунктов, когда счет идет на минуты.

Ранее в МЧС напомнили правила поведения в случае угрозы возникновения селя.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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