Вертолет МЧС экстренно эвакуировал пациента из отдаленного села в Атырау
Фото: скриншот видео
Вертолет АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации выполнил экстренную эвакуацию пациента, сообщает Zakon.kz.
Мужчину 1967 года рождения, которому требовалась срочная медицинская помощь, доставили на вертолете из села Балкудук Курмангазинского района в Атыраускую областную больницу.
Как отметили в МЧС, благодаря слаженной работе экипажа и медиков пациента оперативно доставили в специализированное медицинское учреждение.
Авиация ведомства обеспечивает экстренную транспортировку пациентов из труднодоступных населенных пунктов, когда счет идет на минуты.
Ранее в МЧС напомнили правила поведения в случае угрозы возникновения селя.
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