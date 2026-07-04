Вертолет МЧС экстренно эвакуировал пациента из отдаленного села в Атырау

Вертолет АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачами санитарной авиации выполнил экстренную эвакуацию пациента, сообщает Zakon.kz.

Мужчину 1967 года рождения, которому требовалась срочная медицинская помощь, доставили на вертолете из села Балкудук Курмангазинского района в Атыраускую областную больницу.

Как отметили в МЧС, благодаря слаженной работе экипажа и медиков пациента оперативно доставили в специализированное медицинское учреждение.

Авиация ведомства обеспечивает экстренную транспортировку пациентов из труднодоступных населенных пунктов, когда счет идет на минуты.

Ранее в МЧС напомнили правила поведения в случае угрозы возникновения селя.