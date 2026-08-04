Два дня пил и сел за руль: виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в СКО

В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию со смертельным исходом. Жертвой ДТП стала его сожительница, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло вечером 10 мая на трассе Петропавловск – Долматово. Как установил суд, перед поездкой мужчина два дня употреблял алкоголь. Вместе с ним в машине находилась его сожительница, сообщает издание Qazaqstan Media.

Во время разбирательства подсудимый рассказал, что сначала ехал со скоростью около 160 км/ч.

По его словам, заметив впереди выбоину, он сбросил скорость примерно до 110 км/ч и попытался объехать препятствие. Однако автомобиль задел край обочины, потерял управление и несколько раз перевернулся.

"После окончательной остановки машина стала на колеса. Я выбрался из салона и увидел лежащую на земле сожительницу. Она признаков жизни не подавала. Прошу прощения у потерпевшей, раскаиваюсь в содеянном", – сказал подсудимый во время судебного процесса.

От полученных травм женщина погибла на месте. Во время медицинского освидетельствования у водителя выявили 1,85 промилле алкоголя.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, и назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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