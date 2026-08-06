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Происшествия

Осужденный казахстанец пропустил похороны отца ради побега от полиции

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:35 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области задержали беглого осужденного, уклонявшегося от пробации и скрывшегося прямо во время суда. Мужчину, пропустившего даже похороны отца, вычислили по сигналу мобильного телефона, передает Zakon.kz.

Как сообщает 6 августа 2026 года издание Yk.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО, мужчина не являлся на регистрацию, отсутствовал по месту жительства и уклонялся от контроля.

В связи с неоднократными нарушениями служба пробации направила в суд представление о замене пробационного контроля на лишение свободы.

Однако во время судебного заседания мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести рассмотрение дела. Получив отсрочку, он скрылся.

"После безрезультатных первоначальных розыскных мероприятий осужденный был официально объявлен в розыск, а течение срока наказания приостановлено. Даже после смерти собственного отца он не появился на похоронах, продолжая скрываться", – говорится в сообщении.

Переломным моментом в розыске стали цифровые инструменты, используемые в работе службы пробации. После телефонного звонка, совершенного с мобильного устройства разыскиваемого, была зафиксирована его активность, что позволило оперативно установить местонахождение мужчины.

Сотрудники службы пробации совместно с полицейскими незамедлительно выехали по адресу. Чтобы исключить возможность побега, они одновременно вошли в дом через основной и запасной входы.

В этот момент разыскиваемый сидел за столом и ел приготовленную матерью еду. Осужденный был задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о замене ранее назначенного наказания в виде пробационного контроля на лишение свободы с направлением в учреждение уголовно-исполнительной системы.

А в Шымкенте полицейские нашли мужчину, который оставил в социальных сетях агрессивный комментарий в адрес убитой Нурай Серикбай. Злоумышленника привлекли к административной ответственности.

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Канат Болысбек
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