Осужденный за изнасилование казахстанец сбежал из изолятора

В области Абай стражи порядка задержали мужчину, осужденного за изнасилование, который ранее незаконно покинул территорию изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.

25 июня 2026 года ориентировка на разыскиваемого была опубликована в Telegram-канале "Письма президенту". В ней отмечалось, что из "места лишения свободы совершенно неожиданно сбежал осужденный за изнасилование".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной Департамент полиции (ДП). В ведомстве уточнили, что осужденный в 2021 году был приговорен к условному лишению свободы.

Уже в июне 2026 года в связи с неоднократными нарушениями порядка отбывания наказания ему была заменена неотбытая часть наказания на лишение свободы.

"Во время прогулки осужденный совершил незаконный выход за пределы территории изолятора временного содержания. В результате незамедлительно организованных розыскных мероприятий его местонахождение было оперативно установлено". Пресс-служба ДП области Абай

В настоящее время, по данным правоохранителей, он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Также отмечено, что по факту происшествия назначена служебная проверка.

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