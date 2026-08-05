Прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме
Фото: magnific.com
Спасатели МЧС помогли двум россиянам, оказавшимся в опасной ситуации на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.
Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС заметили перевернувшийся из-за сильного ветра сапборд. В воде оказались 38-летний мужчина и 12-летний ребенок.
Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, подняли отдыхающих на спасательное судно и доставили их на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее видео с перевернувшимся катером на Каспии прокомментировали спасатели.
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