Прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме

Спасатели МЧС помогли двум россиянам, оказавшимся в опасной ситуации на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС заметили перевернувшийся из-за сильного ветра сапборд. В воде оказались 38-летний мужчина и 12-летний ребенок.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, подняли отдыхающих на спасательное судно и доставили их на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее видео с перевернувшимся катером на Каспии прокомментировали спасатели.