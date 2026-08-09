BMW вылетел на стройку ЛРТ в Алматы и перевернулся

Ночью 9 августа по ул. Толе би, сразу после развязки с пр. Саина, произошло ДТП с участием автомобиля BMW 5 серии, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль двигался в восточном направлении, но после разворота потерял управление и вылетел на территорию строящегося ЛРТ. По предварительным данным, водитель BMW начал разворачиваться на первом развороте после развязки. Проехав несколько десятков метров, он не справился с управлением.

Автомобиль снес секцию ограждения и оказался на строительной площадке, где из-за неровностей дороги несколько раз перевернулся и в итоге опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадали несколько человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Прибывшие на место медики госпитализировали всех находившихся в автомобиле.

Позже стало известно, что за рулем BMW, предположительно, находился наемный водитель, предоставлявший услугу "трезвый водитель". По предварительной информации, он был трезв. Сам водитель также получил травмы и был госпитализирован вместе с пассажирами.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства аварии и выяснить, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Ранее в Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин.