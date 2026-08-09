#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Происшествия

BMW вылетел на стройку ЛРТ в Алматы и перевернулся

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 05:05 Фото: Zakon.kz
Ночью 9 августа по ул. Толе би, сразу после развязки с пр. Саина, произошло ДТП с участием автомобиля BMW 5 серии, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль двигался в восточном направлении, но после разворота потерял управление и вылетел на территорию строящегося ЛРТ. По предварительным данным, водитель BMW начал разворачиваться на первом развороте после развязки. Проехав несколько десятков метров, он не справился с управлением.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 05:05

Фото: Zakon.kz

Автомобиль снес секцию ограждения и оказался на строительной площадке, где из-за неровностей дороги несколько раз перевернулся и в итоге опрокинулся на крышу.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 05:05

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали несколько человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Прибывшие на место медики госпитализировали всех находившихся в автомобиле.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 05:05

Фото: Zakon.kz

Позже стало известно, что за рулем BMW, предположительно, находился наемный водитель, предоставлявший услугу "трезвый водитель". По предварительной информации, он был трезв. Сам водитель также получил травмы и был госпитализирован вместе с пассажирами.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 05:05

Фото: Zakon.kz

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства аварии и выяснить, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Ранее в Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:08, Сегодня
Жителей Астаны и Алматы предупредил "Казгидромет"
ДТП
03:44, 16 ноября 2024
В Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль: водитель сбежал с места ДТП
В Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух людей, ремонтирующих авто
03:58, 18 июля 2024
В Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух человек, ремонтирующих авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: