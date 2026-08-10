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Происшествия

Женщину избили на глазах у полицейского: видео шокировало Казнет

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 19:20 Фото: pexels
В Аксуском районе области Жетысу бытовой конфликт между местными торговцами перерос в жестокую потасовку. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщину бьют ногой по лицу прямо на глазах у сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". На видео одна из участниц инцидента подходит к лежащей на земле женщине и наносит ей сильный удар по лицу, пока рядом находится страж порядка.

Как утверждают местные жители, разборки возникли из-за борьбы за покупателей. Конфликт между продавцами обострился после того, как часть из них перевели на специально оборудованный рынок.

В результате драки пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, по факту нанесения побоев полицией возбуждено уголовное дело.

Все участники происшествия установлены и доставлены в отдел полиции района. По предварительным данным, подозреваемая и потерпевшая ранее были знакомы.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям участников конфликта", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 10 августа 2026 года в ДП региона.

В полиции также добавили, что по результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

Ранее сообщалось, что толпа подростков жестоко избила сверстников в Павлодаре. Жуткий момент попал на видео.

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Канат Болысбек
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