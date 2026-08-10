Человек погиб под колесами спецтехники на востоке Казахстана: детали трагедии

Гибель человека в аварии с рабочей техникой расследуют в Восточно-Казахстанской области. Авария произошла накануне возле поселка Таргын, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев это случилось на участке, где ведется ремонт дороги, с участием рабочей техники. В результате погиб человек, пишет 10 августа 2026 года издание Yk.kz.

В Департаменте полиции региона подтвердили факт и сообщили, что по данному делу начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК – нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть человека (наказывается лишением свободы на срок до шести лет).

Сейчас ведутся необходимые следственные действия.

А в Аксуском районе области Жетысу бытовой конфликт между местными торговцами перерос в жестокую потасовку. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщину бьют ногой по лицу прямо на глазах у сотрудника полиции.