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Происшествия

Актюбинец находился под наркотиками, когда к нему пришли с обыском: что нашли в доме

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 22:15 Фото: скриншот видео
В Актюбинской области накрыли домашнюю нарколабораторию. В ходе обыска у 49-летнего местного жителя изъяли запрещенные растения, наркотики, спортивный револьвер и арбалет, передает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, в ходе обыска в Темирском районе во дворе дома стражи порядка обнаружили и изъяли два горшка с растущей коноплей.

Кроме того, в бане и хозяйственных постройках было найдено и изъято несколько свертков с веществом растительного происхождения. По изъятым веществам назначена соответствующая судебная экспертиза.

"Также в ходе обыска в доме изъяли спортивный револьвер и арбалет. Законность их хранения сейчас проверяется". Пресс-службе ДП Актюбинской области

Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов.

По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в полиции.

А в Аксуском районе области Жетысу бытовой конфликт между местными торговцами перерос в жестокую потасовку. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщину бьют ногой по лицу прямо на глазах у сотрудника полиции.

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Канат Болысбек
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