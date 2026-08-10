Актюбинец находился под наркотиками, когда к нему пришли с обыском: что нашли в доме
Об этом 10 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, в ходе обыска в Темирском районе во дворе дома стражи порядка обнаружили и изъяли два горшка с растущей коноплей.
Кроме того, в бане и хозяйственных постройках было найдено и изъято несколько свертков с веществом растительного происхождения. По изъятым веществам назначена соответствующая судебная экспертиза.
"Также в ходе обыска в доме изъяли спортивный револьвер и арбалет. Законность их хранения сейчас проверяется". Пресс-службе ДП Актюбинской области
Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов.
По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.
"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в полиции.
А в Аксуском районе области Жетысу бытовой конфликт между местными торговцами перерос в жестокую потасовку. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщину бьют ногой по лицу прямо на глазах у сотрудника полиции.