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Происшествия

Упал и забился в судорогах: в Алматы водитель отправил в нокаут оппонента, не уступившего дорогу

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:48 Фото: pexels
В Алматы полиция расследует факт рукоприкладства на дороге, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 11 августа появилось видео с регистратора авто. На кадрах водитель не остановился перед разворачивающимся джипом, а объехал его. Затем водитель джипа вынудил его остановиться. Когда мужчина вышел из авто – получил удар в лицо. Инцидент произошел на пр. Сейфуллина напротив ТРЦ Forum.


"Все началось с того, что черный внедорожник ROX попытался развернуться и перестроиться в поток, но двигавшийся по главной дороге водитель не уступил ему путь. Это разозлило мужчину за рулем внедорожника, после чего он начал агрессивно преследовать оппонента и несколько раз провоцировать его на остановку. Когда обе машины остановились и пострадавший вышел на улицу для разговора, водитель ROX подошел и без лишних слов нанес ему сильный удар в лицо. От удара мужчина упал на асфальт навзничь, потерял сознание и бился в судорогах. Пока скорая приехала, нападавший мужчина уехал. На помощь пострадавшему прибежали очевидцы, а очнулся он уже в карете скорой помощи – сейчас мужчина просит полицию найти и наказать агрессора по закону", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что по факту конфликта между двумя автомобилистами Управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по факту причинения телесных повреждений.

"Установлено, что данный инцидент произошел несколько недель назад. Участники конфликта установлены, с ними проводятся необходимые процессуальные мероприятия. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования действиям каждого из участников будет дана соответствующая правовая оценка в установленном законом порядке", – сообщили в ДП.

В соцсетях ранее распространили другое жесткое видео, на котором парни жестоко избивали лежащих на земле мужчин. В полиции сообщили, что участники конфликта были знакомы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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