"Крыша" за деньги и продукты: в Мангистауской области осудили полицейского

Участковый инспектор полиции Бейнеуского района вымогал деньги и продукты у владелицы магазина, обещая не привлекать ее к ответственности за продажу алкоголя после 23:00. В итоге полицейский предстал перед судом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на суд, капитан полиции несколько раз приходил в магазин. В январе он потребовал 30 тыс. тенге за "общее покровительство", после чего предпринимательница перевела деньги на его счет. В феврале полицейский дважды бесплатно забирал продукты, а затем потребовал еще 40 тыс. тенге. Предпринимательница перевела ему 20 тыс.

Общая стоимость полученных денег и товаров составила 62 250 тенге.

Суд признал полицейского виновным в получении взятки и назначил штраф в размере 3,1 млн тенге. Также его лишили звания капитана полиции и пожизненно запретили занимать ряд государственных должностей. В доход государства с осужденного взыскали 62 250 тенге, еще 86 500 тенге – в Фонд компенсации потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в ЗКО за хищение 56 млн тенге осудили подрядчиков.