Алматинцам рассказали о "полицейских", действия которых могут вызвать сомнения

В Алматы люди в полицейской форме вымогали деньги у людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, которые выдавали себя за сотрудников полиции и под этим предлогом вымогали деньги у граждан.

"В ходе спецоперации у подозреваемых изъяты поддельные служебные удостоверения членов общественного объединения "Отряд содействия полиции", наручники и денежные средства. Задержанные представлялись сотрудниками наркополиции, угрожали привлечением к уголовной ответственности и требовали переводы и наличные средства", – сообщили в ДП.

Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, с санкции суда они арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

"Это уже третий случай за год, когда мы задерживаем группы лиц, выдававших себя за полицейских. Подобные факты подрывают доверие общества, поэтому мы жестко пресекаем такие действия. Призываю жителей Алматы: при малейших сомнениях в действиях людей, представляющихся полицейскими, незамедлительно звоните на пульт 102", – резюмировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Расследование продолжается.

