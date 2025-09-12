#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

Алматинцам рассказали о "полицейских", действия которых могут вызвать сомнения

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы люди в полицейской форме вымогали деньги у людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, которые выдавали себя за сотрудников полиции и под этим предлогом вымогали деньги у граждан.

"В ходе спецоперации у подозреваемых изъяты поддельные служебные удостоверения членов общественного объединения "Отряд содействия полиции", наручники и денежные средства. Задержанные представлялись сотрудниками наркополиции, угрожали привлечением к уголовной ответственности и требовали переводы и наличные средства", – сообщили в ДП.

Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, с санкции суда они арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

"Это уже третий случай за год, когда мы задерживаем группы лиц, выдававших себя за полицейских. Подобные факты подрывают доверие общества, поэтому мы жестко пресекаем такие действия. Призываю жителей Алматы: при малейших сомнениях в действиях людей, представляющихся полицейскими, незамедлительно звоните на пульт 102", – резюмировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Расследование продолжается.

10 сентября полиция Алматы показала кадры жестокого задержания подозреваемого в наркопреступлениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину
Общество
10:10, Сегодня
Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину
50 улиц отремонтируют в Астане
Общество
10:07, Сегодня
50 улиц отремонтируют в Астане
Казахстан превращается в фармацевтический хаб: стратегическое партнерство INKAR и Sana
Общество
10:00, Сегодня
Казахстан превращается в фармацевтический хаб: стратегическое партнерство INKAR и Sana
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: