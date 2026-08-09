Спасатели вынесли три баллона из горящего магазина в Актобе
Фото: скриншот видео
В Актобе спасатели МЧС вынесли три баллона из горящего магазина, предотвратив распространение огня, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, на улице Асау Барака произошло возгорание кровли продуктового магазина и части кровли соседнего частного жилого дома.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня. С места пожара сотрудники МЧС вынесли два бытовых газовых баллона объемом по 50 литров каждый и один кислородный баллон.
Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Как взрываются газовые баллоны, показал ранее пожарный из Семея.
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