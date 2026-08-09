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События

Спасатели вынесли три баллона из горящего магазина в Актобе

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 14:39 Фото: скриншот видео
В Актобе спасатели МЧС вынесли три баллона из горящего магазина, предотвратив распространение огня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на улице Асау Барака произошло возгорание кровли продуктового магазина и части кровли соседнего частного жилого дома.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня. С места пожара сотрудники МЧС вынесли два бытовых газовых баллона объемом по 50 литров каждый и один кислородный баллон.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Как взрываются газовые баллоны, показал ранее пожарный из Семея.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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