Спасатели вынесли три баллона из горящего магазина в Актобе

В Актобе спасатели МЧС вынесли три баллона из горящего магазина, предотвратив распространение огня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на улице Асау Барака произошло возгорание кровли продуктового магазина и части кровли соседнего частного жилого дома.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня. С места пожара сотрудники МЧС вынесли два бытовых газовых баллона объемом по 50 литров каждый и один кислородный баллон.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Как взрываются газовые баллоны, показал ранее пожарный из Семея.

