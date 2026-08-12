"Не выдержала оскорблений": 23 года брака закончились жуткой трагедией на кухне в Павлодаре

В Павлодаре суд присяжных переквалифицировал уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая смертельно ранила мужа ножом во время бытовой ссоры. Изначально ее обвиняли в убийстве, однако заседатели пришли к иному выводу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 августа 2026 года издание "Ирбис", семейный скандал на кухне дома произошел в апреле 2026 года. Женщина была в состоянии опьянения, а супруг начал ее оскорблять. Слова мужа задели настолько, что жена схватилась за нож и ударила им мужчину в живот.

От полученного ранения и потери крови потерпевший скончался на месте. Следователи усмотрели в действиях жительницы пригорода факт убийства.

В суде же дело рассмотрели с участием присяжных, которые пришли к выводу, что желания именно лишить жизни мужа у женщины не было.

"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 ч. 3 УК РК, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – огласил приговор Нурлан Каирбеков, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Стоит отметить, супруги прожили вместе 23 года, есть совместные дети, двое из которых – несовершеннолетние.

Учитывая, что отца нет в живых, а мать отправили в колонию, суд постановил передать их на воспитание бабушке. Приговор пока не вступил в законную силу.

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