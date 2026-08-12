"Не выдержала оскорблений": 23 года брака закончились жуткой трагедией на кухне в Павлодаре
Как пишет 12 августа 2026 года издание "Ирбис", семейный скандал на кухне дома произошел в апреле 2026 года. Женщина была в состоянии опьянения, а супруг начал ее оскорблять. Слова мужа задели настолько, что жена схватилась за нож и ударила им мужчину в живот.
От полученного ранения и потери крови потерпевший скончался на месте. Следователи усмотрели в действиях жительницы пригорода факт убийства.
В суде же дело рассмотрели с участием присяжных, которые пришли к выводу, что желания именно лишить жизни мужа у женщины не было.
"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 ч. 3 УК РК, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – огласил приговор Нурлан Каирбеков, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.
Стоит отметить, супруги прожили вместе 23 года, есть совместные дети, двое из которых – несовершеннолетние.
Учитывая, что отца нет в живых, а мать отправили в колонию, суд постановил передать их на воспитание бабушке. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы рассказывали, что кассационный суд по протесту Генеральной прокуратуры изменил приговор в отношении троих жителей Атырауской области, осужденных за применение насилия к представителям власти.