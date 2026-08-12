Тайники от Алматы до Павлодара: зарубежный куратор "наладил" гигантскую наркосеть в Казахстане
Об этом 12 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана. По данным надзорного органа, вся преступная деятельность нарколаборатории и наркосбытчиков управлялась из-за рубежа.
Иностранный куратор полностью контролировал процесс: поставлял "синтетику", распределял задачи между исполнителями, скидывал координаты тайников и расплачивался с подельниками криптовалютой.
"Предварительно установлено, что участники организованной группы по указанию организатора оборудовали тайники-закладки на территории городов Талдыкорган, Алматы, Конаев, Каскелен и Павлодар". Генеральная прокуратура РК
В процессе обысков силовики изъяли свертки с порошком, предположительно "мефедроном", а также другие подозрительные вещества, которые направили на судебную экспертизу.
Помимо этого, в руки правоохранителей попали мобильные телефоны с доказательной базой и финансовые сведения о транзакциях через криптовалютный кошелек Exodus.
По всем выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
"В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности организатора, его местонахождения, каналов поставки наркотических средств, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
4 августа 2026 года стало известно, что в Алматы полицейские нашли гараж с опасным секретом. По данным страж порядка, гараж использовался вместо склада, и в нем вместо автозапчастей хранились сотни доз психотропных веществ.