В Астане жестко наказали банду, торговавшую наркотиками через интернет

В Астане вынесли приговор по уголовному делу о незаконном хранении, перевозке и распространении наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Подробности громкого дела 12 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, полицейские пресекли деятельность организованной группы, связанной с распространением запрещенных веществ через интернет-магазин.

В ходе расследования установлены шесть основных участников преступной схемы.

"Среди них – организатор интернет-магазина, лица, отвечавшие за хранение наркотиков, курьеры, осуществлявшие их распространение, а также лица, причастные к выводу денежных средств, полученных от преступной деятельности", – прокомментировали в МВД РК.

Сотрудники полиции задержали участников группы и изъяли у них крупные партии наркотиков. Позже следователи установили личности всех причастных лиц и доказали их роль в преступной деятельности.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал фигурантов виновными. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 до 17 лет.

Ранее осужденный казахстанец пропустил похороны отца ради побега от полиции.