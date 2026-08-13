После 30 лет простоя аэропорт Аркалыка получил трехбуквенный код

12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально присвоила аэропорту Аркалык трехбуквенный код – AYK, сообщает Zakon.kz.

Этот код, по данным Министерства транспорта Казахстана, ранее уже использовался аэропортом Аркалыка и в настоящее время восстановлен.

"Указанный код является уникальным и позволяет интегрировать аэропорт Аркалык в мировые системы бронирования и оформления авиабилетов, расписания рейсов и другие глобальные информационные системы гражданской авиации", – говорится в официальном заявлении Министерства.

В 1992 году аэропорт прекратил регулярные пассажирские рейсы. С 1998 года аэропорт был заброшен. Уже 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости восстановления аэропорта и постройки нового аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропорта началось в июле 2025 года с планами завершения работ к концу 2026 года.

Известно, что на реконструкцию аэровокзального комплекса планировалось выделить свыше 300 млн тенге.