"Одежда растворялась вместе с кожей": мужчина совершил страшное нападение на бывшую жену в Шымкенте

В Шымкенте мужчина изуродовал бывшую супругу, облив кислотой. Ее родные уверены, что это была попытка убийства, тогда как полиция завела дело по более мягкой статье, сообщает Zakon.kz.

О случившемся стало известно от общественников.

"Бывший муж, с которым женщина рассталась после рождения ребенка, еще пять лет назад. Расстались, оставил ее с шестимесячной девочкой, насильно оформил кредит на женщину. Спустя время женщина подала на алименты. Выплаты были эпизодические и символические – около 10 тысяч тенге. И, видимо, сильно раздражали его. Их ребенок уже школьница, и бывший муж появился. Выбивал дверь, материл и требовал нотариально отказаться от алиментов", – говорится в публикации.

В день происшествия, по данным общественников, подозреваемый с другого номера написал женщине якобы как клиентка, которой срочно нужна услуга, и уговорил ее принять ночью, так как очень нужно улетать на отдых (женщина работает в салоне красоты). И по дороге он подкараулил жертву и вылил на нее кислоту.

"Сам он был в спецодежде с целой канистрой. Вышел из кустов, схватил ее за руку и облил сверху. Женщина рассказывает, как видела: ее одежда растворялась вместе с кожей. Она кричала, и люди услышали крик, помогли ей. А он убежал. Сейчас она находится в больнице. Поражены шея, лицо, руки, грудь, часть спины, плечи. Боль невыносимая. Но ей нужна будет пересадка кожи, несколько операций", – пишет общественница.

Управление полиции Каратау зарегистрировало дело всего по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Но родные женщины уверены, что это было покушение на убийство с особой жестокостью в корыстных целях.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента сообщили, что 2 августа 2026 года с телесными повреждениями в больницу была доставлена жительница Шымкента.

"Как установлено, бывший супруг, обманным путем договорившись о встрече, облил женщину жидкостью и скрылся с места происшествия. Департаментом полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в тот же день и задержан в городе Алматы. В настоящее время он арестован и находится под стражей", – прокомментировали в ДП.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП.

В Семее ранее завершили расследование другого страшного нападения мужчины на бывшую жену. Он забил ее до смерти битой. Приговор – 12 лет тюрьмы.