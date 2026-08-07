Мать двоих детей забил битой до смерти бывший муж

Мужчина забил до смерти бывшую жену, 6 августа 2026 года ему вынесли суровый приговор, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в области Абай. В пресс-службе облсуда региона сообщили, что 17 апреля 2026 года подсудимый, находясь во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения, из чувства ревности избил бывшую супругу деревянной битой, в результате она скончалась на месте преступления.

"В ходе главного судебного разбирательства Б. вину в предъявленном обвинении признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном. Потерпевший (брат погибшей) вопрос назначения наказания оставил на усмотрение суда", – сообщили в суде.

Приговором мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

С осужденного также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.

У погибшей остались двое маленьких детей. Суд вынес постановление о возложении на орган опеки и попечительства города Семея решение вопроса об их дальнейшей официальной опеке.

Приговор не вступил в законную силу.

В Атырау полиция расследует жестокое убийство 42-летней женщины на глазах у маленькой дочери. Тело погибшей обнаружила старшая дочь. По версии следствия, к преступлению может быть причастен гражданский супруг погибшей.