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Происшествия

Мужчина украл планшет у акима, а затем проник в кафе в Акмолинской области

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 13:13 Фото: pexels
В Целиноградском районе полицейские задержали мужчину, который сначала украл планшет у акима, а после проник в кафе. Установить преступника помогли камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции (ДП) Акмолинской области 13 августа 2026 года рассказали о задержании мужчины 2004 года рождения. Он проник в кафе через окно и скрылся. Владельцы заведения сразу сообщили о произошедшем в полицию и предоставили видеозапись.

"Несмотря на то, что на записи был запечатлен только силуэт подозреваемого, его приметы удалось установить. 11 августа патрульные заметили на улице человека, подходившего под описание. При проверке у него обнаружили планшет", – сообщили в ДП Акмолинской области.

Как выяснилось, планшет мужчина украл ранее из здания акимата одного из сельских населенных пунктов района. Аким подтвердил, что планшет принадлежит ему. По его словам, он заметил пропажу устройства, но не стал обращаться в полицию, так как думал, что мог его потерять.

Задержанный признал свою вину. Планшет изъят и возвращен владельцу.

По факту кражи начато досудебное расследование.

А в Кокшетау женщина нашла на скамейке сумку пенсионерки с 3,5 млн тенге. Ее задержали и обвинили в краже.

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Камила Салкымбаева
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