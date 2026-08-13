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Происшествия

Учительницу задержали по подозрению в мошенничестве с квартирами в Актобе

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 19:38 Фото: Zakon.kz
В Актобе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве при сделках с недвижимостью. По данным следствия, от ее действий пострадали как минимум два жителя Косшы. Общий ущерб составил 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По версии правоохранителей, женщина под предлогом покупки квартир получила от граждан 14 млн и 8 млн тенге, после чего скрылась. В июле ее объявили в розыск.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемая находится в Актобе. При содействии местных коллег ее задержали и поместили в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Также выяснилось, что до задержания женщина работала учителем в одной из школ города. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства ее трудоустройства и подлинность документов, которые она предоставила при приеме на работу. Следствие также рассматривает версию об использовании фиктивных документов и справок.

Ранее сообщалось, что в Астане вынесли приговор четырем фигурантам крупного дела о мошенничестве с недвижимостью. Злоумышленники продавали гражданам квартиры, коммерческие помещения и парковочные места, присвоив свыше 6 млрд тенге.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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