Хитрая казахстанка вошла в доверие к подруге детства и выманила 3 млн тенге

В Астане полицейские задержали 25-летнюю злоумышленницу, которая обманула бывшую одноклассницу на 3 млн тенге под предлогом помощи с ипотекой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По их данным, подозреваемая обещала посодействовать в покупке крупногабаритной квартиры на выгодных условиях.

Для пущей убедительности девушка активно вела социальные сети, где публиковала "успешные кейсы" и создавала видимость наличия серьезных связей.

Поверив обещаниям школьной подруги, потерпевшая передала ей 3 млн тенге.

"Однако после получения денежных средств подозреваемая перестала выходить на связь и не выполнила взятые на себя обязательства", – рассказали в ДП.

Оперативники Департамента полиции города Астаны выследили аферистку и задержали ее на территории другого региона. По факту мошенничества проводится расследование.

Стражи порядка в очередной раз призывают казахстанцев быть бдительными и не верить обещаниям "ускорить" получение государственных услуг или оформление недвижимости.

13 августа 2026 года стало известно, что в Астане 37 граждан отдали 60 млн тенге за паломничество в Мекку и Медину, но остались ни с чем. Суд вынес приговор.