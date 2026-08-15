Хитрая казахстанка вошла в доверие к подруге детства и выманила 3 млн тенге
Об этом 14 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По их данным, подозреваемая обещала посодействовать в покупке крупногабаритной квартиры на выгодных условиях.
Для пущей убедительности девушка активно вела социальные сети, где публиковала "успешные кейсы" и создавала видимость наличия серьезных связей.
Поверив обещаниям школьной подруги, потерпевшая передала ей 3 млн тенге.
"Однако после получения денежных средств подозреваемая перестала выходить на связь и не выполнила взятые на себя обязательства", – рассказали в ДП.
Оперативники Департамента полиции города Астаны выследили аферистку и задержали ее на территории другого региона. По факту мошенничества проводится расследование.
Стражи порядка в очередной раз призывают казахстанцев быть бдительными и не верить обещаниям "ускорить" получение государственных услуг или оформление недвижимости.
13 августа 2026 года стало известно, что в Астане 37 граждан отдали 60 млн тенге за паломничество в Мекку и Медину, но остались ни с чем. Суд вынес приговор.