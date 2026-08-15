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События

Восемь магнитов могли пробить кишечник юной казахстанки, но врачи совершили невозможное

Фото: пресс-служба УОЗ Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 18:51 Фото: пресс-служба УОЗ Атырауской области
В Атыраускую областную детскую больницу экстренно доставили 9-летнюю девочку, которая проглотила несколько магнитов. Об этом 15 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения региона, сообщает Zakon.kz.

Во время обследования специалисты обнаружили магниты в желудочно-кишечном тракте. Нахождение нескольких магнитов в организме могло привести к тяжелым осложнениям, в том числе повреждению и перфорации стенок кишечника.

В связи с этим врачи приняли решение незамедлительно провести хирургическое вмешательство.

"Во время хирургического вмешательства специалисты извлекли из желудочно-кишечного тракта 8 магнитов. Благодаря оперативным и профессиональным действиям врачей удалось предотвратить опасные для жизни ребенка осложнения". Управление общественного здравоохранения Атырауской области

После операции девочку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, получает необходимое послеоперационное лечение.

Медики призывают родителей не оставлять мелкие предметы, особенно магниты, в доступных для детей местах. Врачи предупреждают, что проглатывание нескольких магнитов представляет прямую угрозу для жизни ребенка.

Ранее сообщалось, что полицейский спас трехлетнего ребенка в Уральске.

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Канат Болысбек
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