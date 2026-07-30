Обещание спортивного разряда по шахматам обошлось казахстанцу почти в 2 млн тенге

В Астане полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве под предлогом помощи в получении спортивного разряда по шахматам, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, 42-летний мужчина познакомился с потерпевшим через общего знакомого и пообещал помочь оформить спортивный разряд. За свои "услуги" он попросил 1,5 млн тенге.

Спустя некоторое время подозреваемый сообщил, что вопрос якобы находится в процессе решения, однако для завершения оформления потребовал еще 300 тыс. тенге.

Получив в общей сложности 1,8 млн тенге, мужчина продолжал уверять потерпевшего, что работа ведется, а затем перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Его задержали в другом городе и доставили в Астану.

Теперь по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Департаменте полиции Астаны настоятельно призвали граждан не доверять людям, которые за деньги обещают решить вопросы через личные связи или гарантируют получение документов, званий и других услуг.

Немного ранее мы рассказывали, что 37-летнего жителя Караганды, находившегося в розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Алматы с помощью системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.