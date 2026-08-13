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Общество

37 казахстанцев отдали 60 млн тенге за паломничество в Мекку и Медину, но остались ни с чем

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, паломничество, мошенничество, суд, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:55 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Астане вынесли приговор двум местным жителям, которые обещали паломничество в Мекку и Медину, но присвоили деньги доверившихся им соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 13 августа 2026 года, раскрыли в столичной прокуратуре:

"Двое жителей города по предварительному сговору разместили объявления в социальной сети Instagram об организации паломничества в Саудовскую Аравию, в города Мекка и Медина. 37 паломников, доверившись обещаниям злоумышленников, передали осужденным денежные средства на общую сумму 60 млн тенге. Обязательства ими не были выполнены, полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению".

В надзорном органе уточнили, что приговором суда они осуждены к лишению свободы сроком на четыре года каждый.

Отмечается, что гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены.

"Приговор суда не вступил в законную силу".Прокуратура Астаны

Столичная прокуратура призывает казахстанцев быть бдительными и не передавать денежные средства сомнительным лицам.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:55
Аферу с паломничеством раскрыли в Узбекистане

18 апреля 2026 года стало известно, что мошенник из Астаны продавал несуществующие путевки на умру. По данным столичной прокуратуры, мужчина под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы. Жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей. Он признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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