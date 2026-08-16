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Происшествия

Битум загорелся на асфальтном заводе под Кокшетау

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 16:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь на 16 августа на асфальтном заводе на границе Кокшетау и Зерендинского района произошел пожар. На открытой территории предприятия загорелся битум, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Акмолинской области, площадь возгорания составила 100 кв. метров. Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова.

К тушению привлекли 25 сотрудников ДЧС и восемь единиц техники. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

ДЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности на производственных объектах.


"Особое внимание следует уделять безопасному хранению и эксплуатации битума, исправности оборудования и наличию первичных средств пожаротушения", – отмечается в сообщении.
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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